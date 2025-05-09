Hamamözü Kaymakamı Erdoğan, sulama göletinde İncelemede bulundu

HamamözüKaymakamı Büşra Erdoğan, ilçeye bağlı Dedeköy'de bulunan sulama göletinde sürdürülen temizleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Erdoğan, çalışmaların verimliliğini artırmak ve tarımsal sulamada aksaklık yaşanmaması adına, göletin temizlenmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Göletin bölgedeki çiftçilerin sulama ihtiyaçlarının karşılanmasında hayati rol oynamadığını ifade eden Erdoğan,

"Temizlik çalışmaları sayesinde daha verimli kullanılacaK. Tarımsal üretimin desteklenmesi ve çiftçilerin refahının artırılması için bu tür projelerin devam edecek. Gölet temizleme çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak, çiftçilerin hizmetine sunulması hedefleniyor" diye konuştu.