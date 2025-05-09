Amasya'da ilkokul öğrencilerinden annelerine "anneler günü" mektubu

Amasya Gökmedrese Şehit Şenay Aybüke Yalçın ilkokulu öğrencileri annelerine “Anneler Günü” mektubu yazarak günlerini kutladı.

3/B sınıfı sınıf öğretmeni Tuğba Yıldırım Cengiz, çocuklardan Anneler Gününü kutlamak için annelerine mektup yazmalarını istedi.

Sınıftaki bütün öğrenciler annelerine duygu ve düşüncelerini aktarmak için mektup yazdı.

Mektupları kontrol eden öğretmen, okul çıkışında mektupları annelerine vermek için geri öğrencilere tekrar teslim etti.

Cengiz, annelere bu özel günde sürpriz yapmak istediklerini anlatarak,

Bundan dolayı da öğrencilerimizle mektup yazmaya karar verdik. Onlar da çok güzel yazılarıyla, güzel duygularıyla mektuplarını yazdılar. Pazar günü de annelerimize vereceğiz mektuplarımızı" diye konuştu.

öğrencilerinden Mustafa Eymen Bayrak ise “Mektup yazdık, şiir yazdık, burada duygularımızı gösterdik. Annelerimizi çok seviyoruz. İyi ki annelerimiz var” dedi.

Öğrenciler yazdıkları mektupları pazar günü annelerine verecek.