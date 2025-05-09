Amasya'da polisler şehit annelerinin Anneler Gününü kutladı

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehit annelerinin Anneler Gününü kutladı.

Amasya İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aynur Saraç ile beraberindeki Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü personelleri tarafından şehit aileleri ziyaret edildi.

Şehit Polis Memuru Cengiz Parlak, Şehit Polis Memuru Veysel Aslan, Şehit Polis Memuru Gültekin Tırpan, Şehit Polis Memuru Davut Doğan, Şehit Başkomiser Hüseyin Hatipoğlu’nun anneleri ziyaret edilerek Anneler Günü kutlandı.

Şehit anneleri ile sohbet eden polis ekipleri istek ve taleplerini sorarak, her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Daha sonra şehit annelerine çiçek taktim edilerek Anneler Günü kutlandı.