Amasya'da şehit annesi, oğlunun isminin verildiği kurumu ziyaret etti

Amasya'nın Taşova ilçesinde şehit annesi Döndü Aydemir, Anneler Günü dolayısıyla oğlunun isminin verildiği Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2007 yılında şehit olan Piyade Er Himmet Aydemir'in annesi Döndü Aydemir, Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitim Merkezinde misafir edildi.

Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Aydemir'e kursiyerler tarafından yapılan ve şehidin isminin yer aldığı kanaviçe tablosunu hediye etti.

Anne Aydemir emeği geçenlere teşekkür ederek oğlunun ismini görmekten dolayı mutlu ve gurur duyduğunu söyledi.

Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Saffet Bol, şehidin ailesine duydukları vefayı gösterme fırsatı bulduklarını ve misafir etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.