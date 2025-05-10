Amasya Valisi Önder Bakan, mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacağı alanı inceledi
Amasya Valisi Önder Bakan, Gümüşhacıköy ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin konaklaması için hazırlanan alanda incelemelerde bulundu.
Amasya Valisi Önder Bakan, Gümüşhacıköy ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin konaklaması için hazırlanan alanda incelemelerde bulundu.
Vali Bakan'a, Kaymakam Büşra Güneş ve Belediye Başkanı Zehra Özyol eşlik etti.
Alanda devam eden çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Bakan, incelemelerinin ardından gazetecilere, konaklama alanında yapılacak düzenlemeleri kısa sürede tamamlamayı planladıklarını söyledi.
Bu konuda ilgililere de talimat verdiğini bildiren Bakan, "Mevsimlik tarım işçilerimizin barınma, sağlık, eğitim ve hijyen gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması büyük önem taşıyor. Bu çalışmalar, hem işçilerimizin refahı hem de bölge halkına olumlu katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.