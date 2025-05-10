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        Amasya Valisi Önder Bakan, mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacağı alanı inceledi

        Amasya Valisi Önder Bakan, Gümüşhacıköy ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin konaklaması için hazırlanan alanda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 20:08 Güncelleme: 10.05.2025 - 20:23
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        Amasya Valisi Önder Bakan, mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacağı alanı inceledi
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        Amasya Valisi Önder Bakan, Gümüşhacıköy ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin konaklaması için hazırlanan alanda incelemelerde bulundu.

        Vali Bakan'a, Kaymakam Büşra Güneş ve Belediye Başkanı Zehra Özyol eşlik etti.

        Alanda devam eden çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Bakan, incelemelerinin ardından gazetecilere, konaklama alanında yapılacak düzenlemeleri kısa sürede tamamlamayı planladıklarını söyledi.

        Bu konuda ilgililere de talimat verdiğini bildiren Bakan, "Mevsimlik tarım işçilerimizin barınma, sağlık, eğitim ve hijyen gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması büyük önem taşıyor. Bu çalışmalar, hem işçilerimizin refahı hem de bölge halkına olumlu katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.

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        Galeri

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