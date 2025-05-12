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        Fırın ateşi karşısında 60 yıldır sabırla ekmek pişiriyor

        MURAT ARSLAN - Amasya'nın Suluova ilçesinde 72 yaşındaki fırıncı Cuma Buğa, ilerleyen yaşına rağmen işini severek sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 11:07 Güncelleme: 12.05.2025 - 11:18
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        Fırın ateşi karşısında 60 yıldır sabırla ekmek pişiriyor
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        MURAT ARSLAN - Amasya'nın Suluova ilçesinde 72 yaşındaki fırıncı Cuma Buğa, ilerleyen yaşına rağmen işini severek sürdürüyor.

        Evli, 3 kız, 2 erkek babası Buğa, Amasya Direkli köyünde ilkokulu bitirdikten sonra 1965 yılında 12 yaşındayken Amasya merkezde bulunan bir fırında çırak olarak mesleğe başladı.

        Fırında çalışırken orta ve lise eğitimini dışarıdan tamamlayan Buğa, 8 yıl çalışıp askerliğini yaptıktan sonra kendi fırınını açtı.

        Oğullarını da fırıncı olarak yetiştiren ve çok sayıda çırağı mesleğe kazandıran Buğa, hem fırın ateşi karşısındaki mesaisine devam ediyor hem de mesleğin inceliklerini çalışanlarına öğretiyor.

        Cuma Buğa, AA muhabirine, emekli olmayı düşünmediğini, sağlığı elverdiği sürece ateş karşısında kürek sallamaya devam edeceğini belirtti.

        Fırıncılığın her zaman geçerli bir meslek olduğunu dile getiren Buğa, "Çocuklarımla birlikte 3 tane iş yerimizde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Biliyorsunuz ekmek temel ihtiyaç maddesi olduğu için bu işin gecesi gündüzü olmaz. Her saat faaliyetteyiz. Savaşta, barışta, pandemide her zaman biz devamlı açığız. İşimizi severek yapıyoruz. Bu zamana kadar da bu işimizden Allah bin bereket versin mutluyuz. İşlerimiz iyi çok şükür. İşimizin başındayız." dedi.

        - "Sabah saat üçte besmele ile iş yerimizi açıyoruz"

        Fırıncıların güne erken başladığını anlatan Buğa, "Sabah saat üçte besmele ile iş yerimizi açıyoruz. Ondan sonra yoğurmasını tamamlayıp hamur kabardıktan sonra ekmek imalatımıza başlıyoruz. Burada yaklaşık 8 çeşit ürün çıkarıyoruz. Ürünlerimiz içerisinde francala, somun, lavaş pidesi, ramazan pidesi, tırnaklı pide ve diğer çeşitlerimizle günlük akşama kadar devam ediyor çalışmalarımız. Bu meslek çok meşakkatli ve zor bir meslek. Sabır isteyen bir meslek. İşimizi severek yapıyoruz."

        Yaptığı işin yorgunluğuna rağmen insanlara lezzetli ekmek sunmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Buğa, mesleğini sabırla bugüne kadar devam ettirdiği için Allah'a şükrettiğini sözlerine ekledi.

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