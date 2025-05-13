Gümüşhacıköy'de "Su Verimliliği Seferberliği" eğitimleri başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Verimliliği Seferberliği Projesi" kapsamında Gümüşhacıköy'de toplumsal farkındalık ve su verimliliği bilinci oluşturulması amacıyla eğitimler düzenlenmeye başlandı.

Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde belirlenen okullarda gerçekleştirilen eğitimlerin ilki Işık İlkokulu'nda yapıldı.

"Su Verimliliği" konulu bilgilendirme toplantısına öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Celal Eker, projenin amacının su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve gelecek nesillere aktarılması için toplumsal bilincin artırılması olduğunu belirtti.

Eker, eğitimlerin ilçedeki diğer okullarda da devam edeceğini bildirdi.