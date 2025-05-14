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        Taşova'da bahar şenliği düzenlendi

        Türk Kızılay'ı Amasya İl Başkanlığı tarafından, Taşova ilçesinde "Gönülden Gönül'e Bahar Şenliği" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:00 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:01
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        Taşova'da bahar şenliği düzenlendi
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        Türk Kızılay'ı Amasya İl Başkanlığı tarafından, Taşova ilçesinde "Gönülden Gönül’e Bahar Şenliği" etkinliği düzenlendi.

        Yeşilırmak Şehit Ferhat İlkokulunda saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşının okunması ile başlayan etkinlikte, çeşitli eğlenceler düzenlendi.

        Türk Kızılay’ının zor anlarda insanların yanında olduğunu söyleyen Kaymakam Salih Kartal,

        “Türk Kızılay’ı 1868 yılında Osmanlı İmparatorluğunun savaşlarda yaralanan askerlerine yardım amacı ile kurulup günümüze kadar Cumhuriyet ile birlikte vizyonunu, misyonunu ve faaliyet alanlarını genişleterek Türkiye ve dünyada zor anlarımızda yanımızda olan kamuya yararlı bir derneğimizdir. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm görevli ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

        Türk Kızılay’ı Amasya İl Başkanı Talha Özer, Kızılay gönüllüsü olmanın, bir gönül hareketi olduğunu ifade ederek,

        “Bundan tam 157 yıl önce din, dil, ırk ve renk ayrımı gözetmeksizin insanlığın ve insanların faydasına çalışan Türk Kızılay’ımız 1868 den günümüze bir köprü oluşturmaya devam ediyor. Bugünün tüm çocukları yarının genç Kızılaycısı bir günün sonrası ise Kızılaycıları olması yolunda başarılar diliyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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