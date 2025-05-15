Göynücek Kaymakamı Demirgül, Erasmus Projesi katılımcılarını kabul etti

Erasmus Projesi’ne katılan öğrencilere ve öğretmenlere katılım sertifikaları takdim eden Demirgül, başarılarının devamını diledi.

Kaymakam Demirgül ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek katılımcıları tebrik etti.

Ziyarette öğrenciler ve öğretmenler, yurtdışında edindikleri deneyimleri Kaymakam Demirgül ile paylaştı.

GöynücekKaymakamı Osman Demirgül, Erasmus Öğrenci Hareketliliği Programı kapsamında Kuzey Makedonya’ya giderek projelerini başarıyla tamamlayan Şehit İsmail Kara İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerini makamında kabul etti.

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