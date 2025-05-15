Merzifon'da Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

Amasya'nınMerzifon ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında, özel gereksinimli öğrencilerin katılımıyla etkinlik yapıldı.

Sevinç Orhan Erzengin Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından Akif Gülle Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı müzik dinletisi, ritim ve tiyatro gösterisi beğeni topladı.

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Engelliler Haftası’nın toplumsal farkındalık ve duyarlılık açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Özel bireylerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Karaaslan, “Hepimize düşen görev engelleri birlikte aşmak, farkındalığı artırmak ve her bireyin potansiyelini gerçekleştirebileceği bir ortamı sağlamaktır. Engelliler Haftası dolayısıyla tüm engelli vatandaşlarımızı sevgiyle kucaklıyor, onları destekleyen fedakar ailelerine ve emek veren tüm kurum ve kuruluşlara şükranlarımı sunuyorum. Unutmayalım ki, asıl engel anlayışsızlıktır.”diye konuştu.

Etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.