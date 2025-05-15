Amasya'da 341 öğrenciye gıda güvenliği eğitimi verildi
Amasya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 341 ortaokul öğrencisine gıda güvenliği eğitimi verildi.
Amasya’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 341 ortaokul öğrencisine gıda güvenliği eğitimi verildi.
Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Bakanlığın planlaması doğrultusunda yürütülen “Okullarda Gıda Güvenliği” eğitim çalışmaları kapsamında 2025 yılı için üç eğitim toplantısı gerçekleştirildi.
Gazi Ortaokulu, Mehmet Varinli Ortaokulu ve Çelebi Mehmet Ortaokulu’nda düzenlenen eğitimlere toplam 341 öğrenci katıldı.
Amasya’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda mühendisleri tarafından öğrencilere gıda hijyeni, gıda kaynaklı hastalıklar ve korunma yolları, doğru alışveriş yöntemleri ve gıda kayıpları ve israfı konularında bilgilendirme yapıldı.
Eğitim ve denetim faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi.
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