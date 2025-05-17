Kaymakam Demirgül, yağmur duası yaptı

Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Penpeli Köyü'nde, geleneksel yağmur duası programı gerçekleştirildi.

Birlik, beraberlik ve bereket amacıyla düzenlenen programa Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül'de katıldı.

Yağmur duasının ardından köy halkı ve misafirlere yemek ikramında bulunuldu. Kaymakam Demirgül, köy sakinleriyle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Etkinliğe ilçe protokolü, köy muhtarları ve çok sayıda vatandaş da katılım sağladı.