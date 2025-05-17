Göynücek'te "Gençlik Sizin Eseriniz" konferansı düzenlendi

Ziyagil, katkılarından dolayı İl Emniyet Müdürlüğü personellerine teşekkür etti.

Göynücek İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Ziyagil de programa katılarak, gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasının önemine vurgu yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, ilçedeki öğretmen ve idareciler "Gençlik Sizin Eseriniz" projesi kapsamında bilgilendirildi.

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