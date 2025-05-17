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        Göynücek'te "Gençlik Sizin Eseriniz" konferansı düzenlendi

        Amasya'nın Göynücek ilçesinde, "Gençlik Sizin Eseriniz" projesi kapsamında konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 11:45 Güncelleme: 17.05.2025 - 11:47
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        Göynücek'te "Gençlik Sizin Eseriniz" konferansı düzenlendi
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        Amasya'nın Göynücek ilçesinde, "Gençlik Sizin Eseriniz" projesi kapsamında konferans düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, ilçedeki öğretmen ve idareciler "Gençlik Sizin Eseriniz" projesi kapsamında bilgilendirildi.

        Düzenlenen konferansta, hizmet verilen şehrin demografik yapısına bağlı toplumsal hassasiyetler, terör örgütlerinin eleman temin yöntemleri ile radikalleşme süreçleri ele alındı.

        Göynücek İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Ziyagil de programa katılarak, gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasının önemine vurgu yaptı.

        Ziyagil, katkılarından dolayı İl Emniyet Müdürlüğü personellerine teşekkür etti.

        Galeri
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        Galeri

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