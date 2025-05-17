Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Taşova Kaymakamı Kartal, Engelliler Derneğini ziyaret etti

        –Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydın'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 11:50 Güncelleme: 17.05.2025 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşova Kaymakamı Kartal, Engelliler Derneğini ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydın’ı ziyaret etti.

        Herkesin potansiyel engelli olduğunu belirten ve engelli vatandaşlara her türlü desteği vermeye gayret gösterdiklerini söyleyen Kartal, “Engelliler bizim için öncelik oluşturuyor. Onların hayat şartlarını ve yaşam standartlarını yükseltmek için gayretlerimizi esirgemiyoruz. Onların her zaman yanında ve destekçisi olduğumuzu ifade etmek isterim.” dedi.

        Ziyaretten dolayı teşekkür eden Dernek Başkanı Aydın'da, engellilerin sesi, soluğu, eli ve ayağı olmak için çalıştıklarını söyledi.

        Ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, Emniyet Müdürü Arif Çetin, SYDV Müdürü Barış Gündüz ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Vedat Yapal da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
        İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!
        İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
        Neden uğur böceğinin şans getirdiğine inanılır?
        Neden uğur böceğinin şans getirdiğine inanılır?
        Birkin kahkül modeli geri döndü
        Birkin kahkül modeli geri döndü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kidman sarılması
        Kidman sarılması
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        İsrail ordusu Gazze'de 'kalıcı işgal' için saldırı başlattı
        İsrail ordusu Gazze'de 'kalıcı işgal' için saldırı başlattı
        Medinskiy: Rusları kandırmaya çalışmayın
        Medinskiy: Rusları kandırmaya çalışmayın

        Benzer Haberler

        Göynücek'te "Gençlik Sizin Eseriniz" konferansı düzenlendi
        Göynücek'te "Gençlik Sizin Eseriniz" konferansı düzenlendi
        Kaymakam Demirgül, yağmur duası yaptı
        Kaymakam Demirgül, yağmur duası yaptı
        Taşova'da Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi
        Taşova'da Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi
        Göynücek'te Engelliler Haftası etkinlikleri gerçekleştirildi
        Göynücek'te Engelliler Haftası etkinlikleri gerçekleştirildi
        Gök vatanın gizli kahramanları: uçak bakım teknisyenleri
        Gök vatanın gizli kahramanları: uçak bakım teknisyenleri
        Gümüşhacıköy'de "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası
        Gümüşhacıköy'de "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası