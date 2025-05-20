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        Havadaki "Melek Filo" askeri personelin de vatandaşın da imdadına yetişiyor

        Amasya'nın Merzifon ilçesindeki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı "Melek Filo" olarak bilinen 203. Personel Kurtarma Filo Komutanlığındaki timler, Hava Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra ülkede meydana gelen doğal afetlerde de hizmet veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 10:46 Güncelleme: 20.05.2025 - 11:06
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        Havadaki "Melek Filo" askeri personelin de vatandaşın da imdadına yetişiyor
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        Amasya'nın Merzifon ilçesindeki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı "Melek Filo" olarak bilinen 203. Personel Kurtarma Filo Komutanlığındaki timler, Hava Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra ülkede meydana gelen doğal afetlerde de hizmet veriyor.

        Her bir askerin canını kendisine emanet bilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevi sırasında kaza geçiren pilotların ve personelin sağ salim kurtarılması için özel timleri bulunuyor.

        Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesindeki "Melek Filo"da bulunan pilot, arama kurtarma ihtisaslı personel, uçuş teknisyeni ve uçuş tabibinden oluşan timler de 7 gün 24 saat görev yapıyor. Olası ihbar için hazır bekleyen timler, yapılan çağrı sonrası harekat odasındaki planlamanın ardından hızlıca harekete geçiyor.

        Hava Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda arama kurtarma faaliyetlerinde önemli görevler üstlenen "Melek Filo" timleri, aynı zamanda ülkede meydana gelen deprem ve sel gibi doğal afetlerde ve her türlü olumsuz koşulda da çalışmalara katkı sunuyor.

        203. Personel Kurtarma Filo Komutanlığı'nda görev yapan Pilot Binbaşı Sezer Aydın, "Melek Filo" personelinin gece gündüz, tatil bayram gözetmeksizin 24 saat esasına göre görev yaptığını söyledi.

        Yardıma ihtiyacı olan herkesin yanında olduklarını dile getiren Aydın, "Hava Kuvvetlerinin en fazla hayat kurtarmış filosu olan 203. Personel Kurtarma Filo Komutanlığı'nda görev yapıyorum. Melek Filo, Karadeniz Bölgesi'nin tek filosudur. Bu bölgenin tüm arama ve kurtarma faaliyetlerini biz icra etmekteyiz. Yardıma ihtiyacı olan herkesin her zaman yanındayız. Bir melek gibi her zaman onlara yardımcı olmaktayız." dedi.

        - "Görevlerin en emniyetli şekilde yerine getirilmesi için sürekli eğitimler yapmaktayız"

        Filonun, yaşanan afetler sonrası çok sayıda vatandaşın hayata tutunmasına vesile olduğunu anlatan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Aziz milletimizin bize ihtiyaç duyduğu her an en kısa zamanda yanlarında olmak daimi vazifemizdir. Kuruluşundan bu yana filomuz defalarca vatandaşlarımızın imdadına yetişmiştir. 2021 yılında Kastamonu sel felaketinde 340 vatandaşımızı emniyetli alanlara ulaştırdık. 6 Şubat depremlerinde 77 sorti uçuş icra ederek milletimizin yanında olduk. Depremin ilk anından itibaren yaralıların hastanelere intikali ve yardım malzemelerinin ulaştırılması için gece gündüz görevler icra ettik. Bu görevlerin en emniyetli ve etkin şekilde yerine getirilmesi için sürekli eğitimler yapmaktayız. Amacımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin her yerinde milletimizin huzur ve güven içinde olması, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı Türk Silahlı Kuvvetlerinin her zaman yanlarında olduğunun bilinmesidir."

        Öte yandan, Melek Filo tarafından Boraboy Gölü'nde kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Senaryo gereği göle düşen bir personel, arama kurtarma timlerince kurtarılarak helikopterle tahliye edildi.

        Tatbikat, alarm ziliyle harekete geçen ekiplerin üsse toplanması ve brifing almasıyla başladı. Hazırlıkların ardından ekipler, helikopterle Boraboy Gölü'ne intikal etti.

        Gölde konuşlanan tim, suya düşen personeli bulup zodyak bot yardımıyla sudan çıkardı. Vinç sistemiyle helikoptere alınan kazazedeye sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı. Ardından helikopterle Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine tahliye edilen kazazede, burada sağlık ekiplerine teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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