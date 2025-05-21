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        Amasya Valisi Bakan, Merzifon'da temaslarda bulundu

        AmasyaValisi Önder Bakan, Merzifon ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 16:50 Güncelleme: 21.05.2025 - 16:53
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        Amasya Valisi Bakan, Merzifon'da temaslarda bulundu
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        AmasyaValisi Önder Bakan, Merzifon ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

        Vali Bakan başkanlığında Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı. OSB’de düzenlenen toplantıda, OSB'nin son durumu, genişleme sahası, istihdam konuları, yeni yatırım talepleri, tamamlanan ve devam eden yatırımlar ele alındı.

        Vali Bakan, toplantıda yaptığı konuşmada, her geçen gün büyüyen Merzifon OSB'nin ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını, üretime, iş ve istihdama katkı sağlayan yatırımcıların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

        Vali Bakan, toplantının ardından OSB'de lojistik ve ambalaj sektöründe faaliyet gösteren bir fabrikada incelemelerde bulunarak, işçilerle sohbet etti.

        Bakan daha sonra Karatepe köyünde “Aile Yılı” dolayısıyla ilçenin en yaşlılarından İlhan ve Hasan Öztürk'ü ziyaret ederek, hayırlı ve uzun ömürler temennisinde bulundu.

        Şehit Üstçavuş Mustafa Çelik’in ailesini de ziyaret eden Bakan, vatan uğruna can veren bütün şehitlerin daima gönüllerde yaşayacağını vurguladı.

        Bakan, “Gençlik Haftası” kapsamında düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliğinde de öğrencilerle bir araya geldi.

        Öğrencilerin oyunlarına eşlik eden Bakan, bu tür etkinliklerin çocukların sosyal gelişimine katkı sağladığını belirterek, emeği geçen okul yöneticilerine, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.

        Vali Bakan’a ziyaretlerinde Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Belediye Başkanı Alp Kargı ve kurum müdürleri eşlik etti.

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