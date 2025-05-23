Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Gümüşhacıköy'de kurban bağış standı açıldı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle başlatılan "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyası kapsamında kurban bağış stantları açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 14:04 Güncelleme: 23.05.2025 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhacıköy'de kurban bağış standı açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle başlatılan "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyası kapsamında kurban bağış stantları açıldı.

        Köprülü Mehmet Camisi bahçesine, ilçe halk pazarına ve Cumhuriyet Meydanına kurulan kurban bağış standında müftülük ve vakıf görevlileri, vatandaşlara kampanya hakkında bilgi vererek bağış topluyor.

        Stantları ziyaret eden İlçe Müftüsü Adem Verim, kurban kesim programı kapsamında bu yıl Türkiye'nin yanı sıra 145 ülkede, 436 bölgede vekaleten kurban kesimi yapılacağını söyledi.

        Verim, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında ise 5 bin 450 lira olarak belirlendiğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        İşte Fenerbahçe'deki kritik zirvenin detayları!
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Adana'da dehşet! Temizlik görevlisi esnafı bıçakla öldürdü!
        Adana'da dehşet! Temizlik görevlisi esnafı bıçakla öldürdü!
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak
        Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        OnlyFans'in satışı için 8 milyar dolarlık görüşme
        OnlyFans'in satışı için 8 milyar dolarlık görüşme
        Netanyahu ve Batı arasında ipler gergin
        Netanyahu ve Batı arasında ipler gergin

        Benzer Haberler

        Amasya Adliyesi'nde denetimli serbestlik yükümlülerinin eserleri sergilendi
        Amasya Adliyesi'nde denetimli serbestlik yükümlülerinin eserleri sergilendi
        Amasya'da köy okulunda bestemşe turnuvası yapıldı
        Amasya'da köy okulunda bestemşe turnuvası yapıldı
        Kaçan muhabbet kuşunu yakalamak istedi, ağaçta mahsur kaldı
        Kaçan muhabbet kuşunu yakalamak istedi, ağaçta mahsur kaldı
        Engelli esnaf ile zabıta arasında arbede
        Engelli esnaf ile zabıta arasında arbede
        Deprem tatbikatı için ana planlama toplantısı Amasya'da yapıldı
        Deprem tatbikatı için ana planlama toplantısı Amasya'da yapıldı
        Amasya'da açık hava sınıfının açılışı yapıldı
        Amasya'da açık hava sınıfının açılışı yapıldı