Amasya'da 2026-2028 dönemi ''Bitkisel Üretim Planlaması'' toplantısı gerçekleştirildi

Amasyaİl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarımsal üretim planlaması çalışmaları kapsamında, “Bitkisel Üretim Planlaması” toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2026-2028 yıllarını kapsayan dönem için bitkisel üretim planlamasına ilişkin başlıklar ele alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin ihtiyaçlarına uygun, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir politikaların uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan yetkililer, yapılan çalışmaların Amasya tarımının geleceğini şekillendirecek önemli bir adım olduğunu belirterek, alınan kararların hayırlı ve verimli olmasını temenni etti.

Vali Yardımcısı Dr. Atıf Çiçekli başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin ile teknik komite üyeleri katıldı.