Taşova'da ilkokul öğrencilerinden "Atma Yazık Olur" kampanyası

–Taşova Yeşilırmak Şehit Ferhat Bolat İlkokulu öğrencileri “Atma Yazık Olur “ sloganı ile geri dönüşüm kampanyası başlattı.

Okul müdürü Demet Ünal, Bu projeyi hayata geçiren minik öğrencilerin, çevre bilinci ve duyarlılıklarıyla takdir topladığını ifade ederek,

" “Atma, Yazık Olur” sloganıyla yürütülen kampanya ile öğrenciler, geri dönüşüm ve israfın önlenmesine dikkat çekerek toplumsal farkındalık oluşturdu. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı bu güzel projeye öncülük ettikleri için kutluyor, emeği geçen öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, öğrencileri duyarlılıkları ve katkılarından dolayı teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.