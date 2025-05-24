Amasya'da Filistin yararına hayır çarşısı açıldı

Amasya’da İl Müftülüğü tarafından Filistin yararına hayır çarşısı açıldı.

Sultan II. Bayezid Cami avlusunda Filistin yararına açılan hayır çarşısı, Amasya Müftüsü Hamza Bayram’ın yaptığı duanın ardından açıldı.

Hayır çarşısında gönüllü kadınlar yaptıkları yemekleri, tatlıları ve hamur işlerini satışa sundu. Vatandaşlar ise bu ürünlerden satın alarak Filistin’e katkıda bulundu.

Amasya Müftüsü Hamza Bayram, organizasyonu, İl Müftülüğü Aile Ve Din Rehberlik Bürosu öncülüğünde yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çünkü bu yıl 'Aile Yılı' olması hasebiyle ve geçtiğimiz hafta Aile Haftası olarak kutladığımız bu süreci bizde Filistin ve Gazze’deki anneleri unutmayarak, 7 ekimden bugüne kadar Gazze’deki, Filistin’deki devam eden bu katliamın durdurulmasına yönelik ve oradaki kardeşlerimize de manevi olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve bir farkındalık olması, insanların zihin dünyalarında bu işin kaybolmaması, vicdanlarının gönüllerinin tekrar bu anlamda alevlenmesi için bir günlük bir farkındalık namına bir hayır çarşısı, Filistin ve Gazze yararına bir hayır çarşısı tertip ettik. Tabi ki buradaki amacımız, burada yapılacak olan bu satışlardan elde edilen gelirleri, yine bağış yapacak olan hayırseverlerimizin bağışlarını, katkılarını Filistin’deki, Gazze’deki kardeşlerimize göndermek.”