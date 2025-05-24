Körfez ülkeleri seyahat acentelerinin temsilcileri Amasya'yı gezdi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Körfez ülkelerinden seyahat acentelerine yönelik Orta Karadeniz Tanıtım Turu kapsamında Amasya gezisi düzenlendi.

Turizm Odaklı Bölgesel Tanıtım Programları kapsamında Sudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Bahreyn'den 23 turizm acentesi temsilcisi, Boraboy Gölü, Yalıboyu Evleri, Şehzadeler Gezi Yolu gibi mekanları gezdi.

Gezinin ardından acente temsilcileri, OKA tarafından organize edilen yemeğe katıldı.

Turizmciler daha sonra Samsun'a gitmek üzere kentten ayrıldı.

OKA Amasya Yatırım Koordinatörü Mesut Kılıç, gazetecilere, sorumluluk alanlarında yer alan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'ın turizmden elde ettiği geliri artırmak amacıyla aktiviteler yaptıklarını anlattı.

Bölgenin güzelliklerini turistlere göstermek için çaba sarf ettiklerini dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Bizler OKA olarak turizm alt yapısından tutun da turizm sektöründeki personelin eğitimine kadar bu sektörün tamamında faaliyet gösteriyoruz. Bugün burada turizmin pazarlanmasına ve tanıtımına yönelik bir faaliyet içerisindeyiz. Biz bu işi 4 yıldır yapıyoruz. Her yıl farklı ülkelerle çalıştık. Bu yıl ise Sudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Bahreyn ile çalışıyoruz. Bu acenteler daha önceki yıllarda Doğu Karadeniz'e yoğun olarak turist getiren firmalar, fakat yaptığımız pazar araştırmaları neticesinde Doğu Karadeniz'e alternatif destinasyonlar arayışı içerisinde oldukları bilgisine ulaştık. Doğu Karadeniz'e alternatif olarak Orta Karadeniz Bölgesi'ni pazarlama amacıyla Arap acenteleri ağırlayarak bölgemizi tanıtıyoruz. Suudi Arabistan ve Bahreyn ciddi anlamda gelir bırakan turistleri bölgemize yolluyorlar. Bu yüzden buraya gelecek olan turistlerin bölge ekonomisine yüksek derecede katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz. Türk Hava Yolları işbirliğinde bölgemizi sırasıyla tanıtıyoruz. Bu faaliyetteki amacımız şehrimize, bölgemize daha fazla turist çekmek."