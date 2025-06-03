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        Amasya'da devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 15:01 Güncelleme: 03.06.2025 - 15:01
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        Amasya'da devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı.

        O.K'nin (39) kullandığı 05 ABF 160 plakalı kontrplak yüklü tır, Boraboy mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki bir kişi, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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