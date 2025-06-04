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        Amasya'da salıncak demirinin altında kalan 4 yaşındaki çocuk öldü

        Amasya'da bir çay bahçesinde oynayan 4 yaşındaki Yağız Duran, üzerine salıncak demirinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 21:36 Güncelleme: 04.06.2025 - 21:36
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        Amasya'da salıncak demirinin altında kalan 4 yaşındaki çocuk öldü
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        Amasya'da bir çay bahçesinde oynayan 4 yaşındaki Yağız Duran, üzerine salıncak demirinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Kocaeli'nden Ordu'ya giden Abdullah ve Cansu Duran çifti, Cemil Cahit Bey Caddesi'nde bulunan bir çay bahçesinde mola verdi.

        Çay bahçesinin oyun alanında oynayan 4 yaşındaki Yağız, üzerine salıncak demirinin düşmesi sonucu ağır yaralandı.

        Durumu fark eden anne ve babanın ihbarı üzerine, çocuk 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yağız Duran, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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