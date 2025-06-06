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        Amasya'da 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 20:55 Güncelleme: 06.06.2025 - 20:55
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        Amasya'da 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
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        Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Tarık Ş'nin kullandığı 42 SP 001 plakalı otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi'nde, İslam G. idaresindeki 34 DRD 291 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin kavşaktan çıktığı, hafif ticari araçla çarpıştığı ve hafif ticari aracın refüje çıktığı anlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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