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        Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        –Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 21:00 Güncelleme: 07.06.2025 - 21:04
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        Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        –Amasya’nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

        Sanayi Mahallesi'nde C.T. yönetimindeki 05 AEP 533 plakalı hafif ticari araç ile K.D'nin kullandığı 05 HK 222 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan C.T, kaldırıldığı Taşova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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