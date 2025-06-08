Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Canan D. yönetimindeki 34 FHM 657 plakalı otomobil, Çengel mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüyle araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.
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