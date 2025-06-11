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        Taşova'da akaryakıt istasyonuna giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 16:44 Güncelleme: 11.06.2025 - 16:44
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        Taşova'da akaryakıt istasyonuna giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

        İlçede bulunan bir akaryakıt istasyonuna giren yılanı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bunun üzerine akaryakıt istasyonuna itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        İtfaiye ekipleri, yaptığı çalışma sonucu yılanı yakaladı. Yılan, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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