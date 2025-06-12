Amasya'da "Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali" başladı

Amasya'da düzenlenen Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin canlandırılması ve yürüyüşle başladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 12 Haziran 1919'da Amasya'ya geldiğinde karşılandığı Cülüs Tepe mevkisinde temsili karşılama töreni yapıldı.

Daha sonra, Atatürk'ü karşılama heyetinin başında bulunan ve "Paşam bütün Amasya emrinizdedir." diyen Amasya Müftüsü Hacı Hafız Tevfik Efendi ile şehir merkezine doğru yürüyüş canlandırıldı.

Ardından Vali Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, protokol üyeleri ve vatandaşlar Cülüs Tepe'den Yavuz Selim Meydanı'na kadar "Atatürk ve Bayrağa Saygı" yürüyüşü yaptı.

Meydanda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk'ün Amasya'ya gelişinde halka hitaben yaptığı konuşma okundu.

Merzifon'daki 5. Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı 151'inci Filo'ya ait muharip uçakları gösteri uçuşunun ardından, 8 ülkeden gelen yabancı halk dansları ekipleri gösterilerini sundu.

Vali Bakan, yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya teşrifi ve Cumhuriyetin doğum belgesi Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 104. yıl dönümü vesilesiyle festival düzenlediklerini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yad ettiklerini dile getiren Bakan, şunları kaydetti:

"Bizler de geçmişimizden ve değerlerimizden kopmadan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde ülkemiz için öngörülen Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda; güçlü ve kararlı adımlarla bilimde, sanatta, edebiyatta, sporda ve her alanda azimle çalışarak ecdadımıza layık bireyler olduğumuzu ispatlamalıyız. Amasya Tamimi’nin 106’ncı Yıl Dönümü’nü kutladığımız Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali Etkinlikleri ile hem şanlı ecdadımızı hem de o günlerde verilen destansı mücadeleyi anmayı amaçlıyoruz. Bu vesileyle Kurtuluş Savaşı’mızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Milli Mücadeleye tüm varlıklarıyla destek veren Amasyalılar ile tüm Şehitlerimizi rahmet ve hürmetle yâd ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm vatandaşlarımızı 10 gün boyunca birbirinden güzel etkinliklerle sürecek festivalimize katılmaya davet ediyor, sizleri sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum."