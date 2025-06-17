Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya doğa yürüyüşü ve helikopter gösterisi yapıldı

        Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, Amasya Valiliği'nin organizasyonuyla doğa yürüyüşü ve helikopter gösterisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 16:18 Güncelleme: 17.06.2025 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya doğa yürüyüşü ve helikopter gösterisi yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, Amasya Valiliği'nin organizasyonuyla doğa yürüyüşü ve helikopter gösterisi düzenlendi.

        Taşova ilçesinde bulunan Boraboy Gölü çevresinde yapılan doğa yürüyüşünün ardından, Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı "Melek Filo" olarak bilinen 203. Personel Kurtarma Filo Komutanlığındaki timler, helikopter gösterisi ve tatbikat düzenledi.

        Amasya Valisi Önder Bakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk’ün Amasya’ya gelişinin ve Amasya Genelgesinin imzalanmasının yıldönümü olması sebebiyle etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "106. yıl çok kıymetli bir zaman dilimi, Cumhuriyetimiz bir yüzyılı devirdi. Önümüzdeki Türkiye Yüzyılı kapsamında çok daha güzel şeyler olacak, teknoloji ile donatılmış gençlerimiz geliyor. Milli bilinci ve dünyanın her yerinde kendilerini yetiştirmiş olarak geliyorlar. Türk milleti bu bölgede çok daha etkili olacak, bizler üzerimize düşen tüm vazifelerimizi yapacağız, vatandaşlarımız ile bir ve beraber olarak Türk milleti bu coğrafyada ilelebet var olacak."

        Etkinliğe, Taşova Kaymakamı Salih Kartal ,Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Vahşeti canlı yayında itiraf etti! Aylar sonra parçalarına ulaşıldı!
        Vahşeti canlı yayında itiraf etti! Aylar sonra parçalarına ulaşıldı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kene bir günde iki can aldı!
        Kene bir günde iki can aldı!
        Ertan Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı
        Ertan Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA

        Benzer Haberler

        Otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
        Otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
        Amasya'da otomobil, demir bariyerlere çarptı: 4 yaralı
        Amasya'da otomobil, demir bariyerlere çarptı: 4 yaralı
        Amasya'da bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Amasya'da bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Dünyada bilinen ilk halı olan "Pazırık halısı"nın benzeri Amasya'da üretild...
        Dünyada bilinen ilk halı olan "Pazırık halısı"nın benzeri Amasya'da üretild...
        Amasya'da "Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali" başladı
        Amasya'da "Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali" başladı
        Amasya'da, asker eğlencesindeki yemekten rahatsızlanan 39 kişi hastaneye ka...
        Amasya'da, asker eğlencesindeki yemekten rahatsızlanan 39 kişi hastaneye ka...