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        Üç yıl önce başladıkları kriket sporunda Türkiye şampiyonu oldular

        MURAT ARSLAN - Amasya Suluova Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi Kız Kriket Takımı, 3 yıl önce başladıkları kriket sporunda Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 11:02 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:32
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        Üç yıl önce başladıkları kriket sporunda Türkiye şampiyonu oldular
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        MURAT ARSLAN - Amasya Suluova Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi Kız Kriket Takımı, 3 yıl önce başladıkları kriket sporunda Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

        Denizli'de 10-16 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Okul Sporları Gençler Türkiye Kriket Şampiyonası'nda 13 kişiden oluşan Suluova Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi Kız Takımı, birinci oldu.

        Okulun sahasında çalışmalarını yaz döneminde de sürdürecek 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden oluşan kız kriket takımının hedefi, gelecek yıl da şampiyon olup ünvanını korumak ve milli takıma seçilmek.

        Okulun beden eğitimi öğretmeni ve takımın antrenörü Zafer Gani Deniz, AA muhabirine, kız kriket takımını 3 yıl önce kurduklarını söyledi.

        İlk yıllarında Türkiye üçüncüsü, ikinci yıllarında Türkiye beşincisi olduklarını anlatan Deniz, bu yıl da Türkiye şampiyonluğunu kazanmayı başardıklarını belirtti.

        - Şampiyonaya katılan 48 takımdan 45'i spor lisesi takımı

        Şampiyonaya katılan 48 ekipten 45'inin spor lisesi takımı olduğuna dikkati çeken Deniz, "Tüm rakiplerimize üstünlük sağlayarak şampiyon olduk. Bu spora başlarken iki amacımız vardı. Birincisi Türkiye şampiyonu olmaktı, çok şükür onu başardık. İkinci hedefimiz ise kızlarımızı milli takıma gönderip uzun yıllar hizmet edecek seviyeye getirmekti. Onu da önümüzdeki senelerde başaracağız inşallah." dedi.

        Azimli çalışma ve takımdaki güçlü bağın başarıyı getirdiğini vurgulayan Deniz, şunları kaydetti:

        "Antrenmanlarımızı düzenli ve planlı şekilde okul çıkışlarında okulumuzun bahçesinde gerçekleştirdik. Kızlarımız da biz de eksikliklerimizi beraber gidererek ve her sene üzerine koyarak bu başarıya ulaştık. Bu başarının gelmesinde en büyük etken, çocuklarımızın bu spora olan yeteneği, azmi, isteği, şampiyonluğa inançlarıydı. Bunun sonuncunda 48 takım arasından Türkiye şampiyonu olmayı başardık. Önümüzdeki senelerde temennimiz şampiyonlukların devam etmesi, yerimizi korumaktır."

        Takımın oyuncularından 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Cahide Ela Sinanoğlu ise tavsiye üzerine başladığı kriket sporunda Türkiye şampiyonluğunu kazanmaktan dolayı büyük sevinç yaşadıklarını söyledi.

        Kriket sporuna beden eğitimi öğretmenleri Zafer Gani Deniz'in önerisiyle başladığını dile getiren Cahide Ela, "İlk olarak Amasya ilinde yapılan yarışmadan birinci çıktık. Sonrasında Türkiye Şampiyonası'nda okulumuzu temsil ettik. Çok mutluyuz, kendimizle gurur duyuyoruz. Hedefim milli takıma seçilmek ve ülkemi başarıyla temsil etmek." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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