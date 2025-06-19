Amasya'da vatandaşlar siber suçlara karşı bilgilendirildi

Amasya’da polis ekipleri, vatandaşları siber suçlar ve dolandırıcılık hakkında bilgilendirildi.

12-22 Haziran Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, vatandaşlar Ziyapaşa Bulvarında Amasya Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan stantta en çok karşılaşılan suçlar olan siber suçlar ve dolandırıcılık hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.

Günümüzde vatandaşlar en çok dijital ortamlarda dolandırıldığı için ekipler siber dolandırıcılığa karşı vatandaşları detaylı bir şekilde bilgilendirdi.

Çocuklara ise dijital ekranda eğlenceli sorular sorularak, eğlenerek öğrenmeleri sağlandı.