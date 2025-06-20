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        Amasya'da Uluslararası Gastronomi ve Turizm Festivali başladı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Gastronomi ve Turizm Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 18:05 Güncelleme: 20.06.2025 - 18:05
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        Amasya'da Uluslararası Gastronomi ve Turizm Festivali başladı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Gastronomi ve Turizm Festivali başladı.

        Merzifon Belediyesi tarafından Amasya Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen festival, kortej yürüyüşüyle başladı.

        Kortej yürüyüşü, belediye önünden başlayarak Medrese Parkı'nda tamamlandı. Burada Merzifon Belediyesi Bando Takımı eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

        Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, Merzifon'un turizmi, sanatı, sporu, kültürü, jeopolitik konumuyla ön plana çıkan bir şehir olduğunu söyledi.

        Kentin gastronomiyle de anılmaya başlandığını dile getiren Karaaslan, "Kadim bir şehrin kadim gastronomisi olur. Türkiye'nin en iyi keşkeğini Merzifonlular yapıyor. Tüm ilçe halkına bu konuda teşekkür ediyorum. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi.

        Belediye Başkanı Alp Kargı da festivale gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti.

        Festivalde yapılan yöresel ürünler ve Türk mutfağına özel lezzetler, katılımcılara ikram edildi.

        22 Haziran'a kadar sürecek festival kapsamında ünlü şefler ziyaretçilerle bir araya gelecek ve workshop, panel, söyleşi, müzik dinletisi ile tiyatro gösterileri yapılacak.

        Fuarın açılışına Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, sivil toplum ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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