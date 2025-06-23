Gümüşhacıköy'de "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" projesi kapsamında 3 bin 127 kişiye ulaşıldı
Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" projesi kapsamında Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) tarafından yürütülen çalışmalarda 3 bin 127 kişinin vücut kitle endeksi (VKİ) ölçümü yapıldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" projesi kapsamında Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) tarafından yürütülen çalışmalarda 3 bin 127 kişinin vücut kitle endeksi (VKİ) ölçümü yapıldı.
Yapılan ölçümlerde, bölge halkının ortalama VKİ değerinin 29,5 (fazla kilolu) olarak belirlendiği açıklandı.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Gümüşhacıköy TSM Müdürü Dr. Serhat Bayburt, sağlıklı yaşam ve obeziteyle mücadele kapsamında çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Bayburt, "Vatandaşlarımızın ideal kilo ve sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmesi için eğitimler ve taramalar sürüyor. Amacımız, toplumumuzu hareketli yaşama teşvik ederek kronik hastalıkların önüne geçmektir." ifadelerini kullandı.
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