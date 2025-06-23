Amasya'da ot yangını çevreye sıçramadan söndürüldü
Amasya'da meydana gelen ot yangını çevreye sıçramadan söndürüldü.
Amasya’da meydana gelen ot yangını çevreye sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre Helvacı mahallesinde ot yangınını görenler durumu 112’ye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler ot yangınını kısa sürede kontrol altına alarak çevreye sıçramadan söndürdü.
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