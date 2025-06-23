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        Amasya'da ot yangını çevreye sıçramadan söndürüldü

        Amasya'da meydana gelen ot yangını çevreye sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 14:36 Güncelleme: 23.06.2025 - 14:36
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        Amasya'da ot yangını çevreye sıçramadan söndürüldü
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        Amasya’da meydana gelen ot yangını çevreye sıçramadan söndürüldü.

        Edinilen bilgiye göre Helvacı mahallesinde ot yangınını görenler durumu 112’ye bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekipler ot yangınını kısa sürede kontrol altına alarak çevreye sıçramadan söndürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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