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        Amasya'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Amasya'nınMerzifon ilçesinde vefat eden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mahmut Okut'un cenazesi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 16:27 Güncelleme: 29.06.2025 - 16:27
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        Amasya'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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        Amasya’nınMerzifon ilçesinde vefat eden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mahmut Okut’un cenazesi, toprağa verildi.

        Okut’un Türk bayrağına sarılı cenazesi tarihi Kara Mustafa Paşa Camisi’ne getirildi. Gazinin ailesi ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

        Okut’un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Koç köyü mezarlığında askeri törenle defnedildi.

        Törene gazinin yakınları, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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