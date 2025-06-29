Amasya'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Törene gazinin yakınları, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Okut’un Türk bayrağına sarılı cenazesi tarihi Kara Mustafa Paşa Camisi’ne getirildi. Gazinin ailesi ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

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