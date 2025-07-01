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        Merzifon Müftüsü Kesti'den yaz Kur'an kurslarına ziyaret

        Amasya'nınMerzifon ilçesinde yaz Kur'an kursları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 14:33 Güncelleme: 01.07.2025 - 14:33
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        Merzifon Müftüsü Kesti'den yaz Kur'an kurslarına ziyaret
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        Amasya’nınMerzifon ilçesinde yaz Kur’an kursları başladı.

        İlçe Müftüsü Sebahattin Kesti, Azize Hatun Camisi’nde düzenlenen kursu ziyaret ederek, din görevlilerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Kursa katılan çocuklar ile bir süre sohbet eden Kesti, çeşitli ikramda bulundu.

        Kesti, gazetecilere, yaz Kur'an kurslarında çocuklara ve gençlere Kur'an-ı Kerim dersinin yanı sıra temel dini bilgiler, temel inanç esasları ve toplumsal hayata yönelik ahlaki bilgiler içerikli derslerin verileceğini söyledi.

        Yaz Kur'an kurslarının çocukların dini duygu ve düşünce gelişimi açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Kesti, “Camilerimiz ve Kur'an kurslarımız, bu yaz da çocuklarımızın sevgi, merhamet, bilgi ve imanla buluştuğu eğitim yuvaları olacaktır.”dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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