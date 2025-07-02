Amasya'da traktör ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle devrilen hafif ticari araçta bulunan Gülhayat Aydın (52) kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü İsa Karakoç ile Birsen Karakoç (52), Öykü Karakoç (6) ve Uğurcan Elemen (25) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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