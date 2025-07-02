Danimarka Diyanet Akademisi'nden Amasya İl Müftülüğüne ziyaret

Ziyarette ayrıca, Danimarka’daki hafızlık çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Yurtdışında yaşayan gençlerin Kur’an-ı Kerim ile bağlarını kuvvetlendirecek projelerin gerekliliği üzerinde duruldu.

Amasya İl Müftüsü Hamza Bayram tarafından makamda karşılanan heyetle samimi bir ortamda gerçekleştirilen görüşmede, hafızlık eğitiminin önemi vurgulandı.

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