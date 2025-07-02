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        Danimarka Diyanet Akademisi'nden Amasya İl Müftülüğüne ziyaret

        Danimarka Diyanet Akademisi heyeti, Amasya İl Müftülüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 13:33 Güncelleme: 02.07.2025 - 13:33
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        Danimarka Diyanet Akademisi'nden Amasya İl Müftülüğüne ziyaret
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        Danimarka Diyanet Akademisi heyeti, Amasya İl Müftülüğünü ziyaret etti.

        Ziyarete, Danimarka Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Eyüp Baş, Danimarka’da görev yapan din görevlileri ve hafız adayları katıldı.

        Amasya İl Müftüsü Hamza Bayram tarafından makamda karşılanan heyetle samimi bir ortamda gerçekleştirilen görüşmede, hafızlık eğitiminin önemi vurgulandı.

        Ziyarette ayrıca, Danimarka’daki hafızlık çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Yurtdışında yaşayan gençlerin Kur’an-ı Kerim ile bağlarını kuvvetlendirecek projelerin gerekliliği üzerinde duruldu.

        Program, karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.

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