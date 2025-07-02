Danimarka Diyanet Akademisi'nden Amasya İl Müftülüğüne ziyaret
Danimarka Diyanet Akademisi heyeti, Amasya İl Müftülüğünü ziyaret etti.
Danimarka Diyanet Akademisi heyeti, Amasya İl Müftülüğünü ziyaret etti.
Ziyarete, Danimarka Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Eyüp Baş, Danimarka’da görev yapan din görevlileri ve hafız adayları katıldı.
Amasya İl Müftüsü Hamza Bayram tarafından makamda karşılanan heyetle samimi bir ortamda gerçekleştirilen görüşmede, hafızlık eğitiminin önemi vurgulandı.
Ziyarette ayrıca, Danimarka’daki hafızlık çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Yurtdışında yaşayan gençlerin Kur’an-ı Kerim ile bağlarını kuvvetlendirecek projelerin gerekliliği üzerinde duruldu.
Program, karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.