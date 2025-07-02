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        Amasya'da hububat hasadı başladı

        Amasya'da hububat hasadı düzenlenen törenle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 13:39 Güncelleme: 02.07.2025 - 13:39
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        Amasya'da hububat hasadı başladı
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        Amasya'da hububat hasadı düzenlenen törenle başladı.

        Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü’ne ait 500 dekarlık alanda buğday hasadına başlanırken, hasadın sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için teknik ekiplerce gerekli önlemler alındı.

        Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Muhammet Altıparmak, Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci ve teknik personel eşliğinde biçerdöverle, yapılan hububat hasat çalışmalarında kontrollerde bulundu.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hasat sezonuyla birlikte biçerdöver gibi tarım makinelerinin yoğun olarak kullanılmasının çeşitli riskleri de beraberinde getirdiği vurgulandı.

        Açıklamada, hasat işlemlerinde makinelerin eğitimli operatörlerce kullanılması, yangın riskine karşı biçerdöverlerde yangın söndürme kitleri ile en az 1 ton kapasiteli dolu su tankeri bulundurulmasının önemine dikkat çekildi.

        Öte yandan, il müdürlüğü ekipleri tarafından sahadaki denetim faaliyetlerine hız verildiği ve üreticilerin olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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