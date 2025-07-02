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        Taşova'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 15:23 Güncelleme: 02.07.2025 - 15:23
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        Taşova'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        M.T. idaresindeki 07 AJY 71 plakalı tır, Dörtyol köyü mevkisinde H.Şnin kullandığı 60 HS 403 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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