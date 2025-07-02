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        Amasya'da yaz spor okullarının açılışı yapıldı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen yaz spor okullarının Amasya'da açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 15:37 Güncelleme: 02.07.2025 - 15:43
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        Amasya'da yaz spor okullarının açılışı yapıldı
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen yaz spor okullarının Amasya’da açılışı yapıldı.

        Amasya Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından 12 Haziran stadyumunda yapılan açılışa 18 farklı spor branşından 1815 çocuk ve genç katıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından çocuklar ve gençler spor istasyonlarında eğlendi.

        Çocuk ve gençler 7 Eylüle kadar devam edecek olan yaz spor okullarında futboldan basketbola, badmintondan voleybola 19 branşa kayıt yaptırdı.

        Amasya Gençlik Spor İl Müdürü Osman Ercan, çocuk ve gençlerin spor alışkanlığı kazanmalarını istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

        “Bakanlığımız bünyesinde her yaz sezonunda eğitim ve öğretim takviminin sona ermesiyle startını verdiğimiz yaz spor okulları Programı kurumumuzun vazgeçilmezi ve en kıymetli uygulamalarından birisidir. Bu program sayesinde her yaz binlerce çocuğumuzu ve gencimizi sporla tanıştırıp, onların hayatlarına sağlık yönünden kocaman bir fırsat penceresi aralıyoruz. Gençlerimizi ve çocuklarımızın sağlıklı bir geleceğe taşıma konusunda çok özel bir dönem olarak değerlendirmesi gereken yaz spor okullarımız, bu yılda da 18 farklı branş, 62 antrenör ve 22 spor tesisimizde yaz boyunca siz çocuk ve gençlerin hizmetinde olacaktır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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