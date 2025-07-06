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        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Amasya mitinginde konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Buradan büyük bir cesaret ve kararlılıkla şunu söylüyorum ki bugün tertemiz başkanlarımızı almışlar, hükümsüzdür. Milletin rızası olmayan hiçbir düzen meşru değildir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 00:39 Güncelleme: 06.07.2025 - 00:39
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        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Amasya mitinginde konuştu:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Buradan büyük bir cesaret ve kararlılıkla şunu söylüyorum ki bugün tertemiz başkanlarımızı almışlar, hükümsüzdür. Milletin rızası olmayan hiçbir düzen meşru değildir." dedi.

        Özel, partisince Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, Amasyalılarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

        Amasya'dan güç almaya, cesaret almaya geldiklerini belirten Özel, "Bugün buraya bir mitinge değil, cesur Amasya'da özgürlükler için, adalet için eylem yapmaya geldik. Bu ülkeyi korkmayanlar kurtardı. Bu Cumhuriyet'i korkmayanlar kurdu. İçinde bulunduğumuz durumdan da bu ülkeyi korkmayanlar, sizler kurtaracaksınız." diye konuştu.

        Hükümete eleştirilerde bulunan Özel, şöyle devam etti:

        "Artık Türkiye bir yol ayrımındadır. Tüm muhalefet, sadece muhalefet değil, tüm siyaset tehdit altındadır. Bir avuç insan bu ülkeyi vesayetle yönetmeye niyet etmişlerdir. AK Parti ve MHP'nin de siyaseti, siyasetçileri, siyaseti eskisi gibi yapmak isteyen herkes tehdit altındadır. Devletin bin yıllık geleneği tehdit altındadır. Bu mücadele sandığa sahip çıkma mücadelesidir. Herkes tarihteki yerini doğru almalıdır. Devletin şerefli yargı mensuplarını, bürokratlarını, vicdan sahibi siyasetçilerini, Amasya'nın hangi partiye oy verirse versin vicdan sahibi insanlarını, tarihin doğru yerinde durmaya, bu darbeye karşı milletin iradesine sahip çıkmaya davet ediyorum."

        CHP'li belediye başkanlarının gözaltına alınmasına ilişkin konuşan Özel, şunları kaydetti:

        "Tek bir delil yoktur, iftira çoktur, arkadaşlarımız masumdur. Tarih bizi haklı çıkaracak, biz temiziz, siz yalancısınız, iftiracısınız. İftira var, kul hakkı var, arkadaşlarımızın namusuna, şerefine, ailelerine el uzatmak var. Biz onların yanındayız, sonuna kadar arkalarındayız. Buradan büyük bir cesaret ve kararlılıkla şunu söylüyorum ki bugün tertemiz başkanlarımızı almışlar, hükümsüzdür. Milletin rızası olmayan hiçbir düzen meşru değildir. İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Adıyaman'da üstümüze geliyorlar. Gelin, yalanlarınızla, iftiralarınızla gelin. Gizli tanıklarınızla, fezlekelerinizle gelin. Sabahları şafak operasyonlarıyla, geceleri tutuklamalarla gelin. Gerçeği değiştiremeyeceksiniz. Enerjimizi bitiremeyeceksiniz. Dayanışmamızı durduramayacaksınız. Amasya'yı engelleyemeyeceksiniz. Türkiye'yi engelleyemeyeceksiniz."

        Erken seçim isteklerini tekrarlayarak 2 Kasım'da sandığa gidilmesi çağrısında bulunan Özel, "Ben partime güveniyorum, ben milletime güveniyorum, ben adayıma, Ekrem İmamoğlu'na güveniyorum, hodri meydan." ifadelerini kullandı.

        Ekrem İmamoğlu'nun 108 gündür tutuklu olduğunu belirten Özel, şunları söyledi:

        "19 Mart günü darbeye kalkıştılar, o gün İstanbul'u Saraçhane'ye çağırdık, gece mitinginde 1 milyonu aştık, Maltepe'ye geçtik, Anadolu'ya geçtik. Samsun'dan başlayarak Anadolu'yu gezmeye başladık. Amasya'da gördüğümüz şudur ki millet iradesine, seçtiğine sahip çıkıyor. Amasya Tamimi'nin okunduğu yerde söylüyorum, egemenliği yargıya devretmek isteyenler, yargı eliyle yapmak isteyenler ve millete kafa tutmak isteyenler var. Millet diyor ki 'İstanbul'u Ekrem yönetecek, savcılık olmaz.' Millet diyor ki 'Adana'yı Zeydan yönetecek, Adıyaman'ı Abdurrahman yönetecek, Antalya'yı Muhittin Böcek yönetecek, savcı olmaz.' Zeydan Karalar, Adanalıların 'Adana gibi başkan' dediği, her görüşten kişinin oy verdiği, yanında durduğu, abisi, evladı gibi sevdiği birisi. Abdurrahman Tutdere, deprem olduğunda kendi abisini, yengesini ve 5 yaşında bebeğini elleriyle gömdü, duasını yaptı, enkazın başına koştu. Onu Adıyaman'a ben ya da partimiz aday göstermedi. Adıyaman, Kürtçe ağıt yakan analar, küçücük çocuklar, her siyasi görüşten onun insanlığına şahit olanlar gösterdi. Muhittin Böcek, tarihte kimse iki kere üst üste kazanamamış Antalya Büyükşehir'i. İki kere üst üste kazanan, 26 yıldır Yörüklerin gururu olan belde belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, büyükşehir belediye başkanlığı yapan pırıl, pırıl bir insan."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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