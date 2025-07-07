Merzifon'da trafik denetimlerinde 807 sürücüye ceza uygulandı

Amasya'nınMerzifon ilçesinde, polis ekiplerince yapılan denetimlerde 294 araç trafikten men edildi, 807 sürücüye para cezası uygulandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, kazaların en aza indirilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, ilçe merkezindeki ana arterlerde ehliyet, araç muayenesi, kask, abartı egzoz ve plaka kontrolü yaptı.

Yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen denetimlerde, 5 bin 345 otomobil ve motosiklet sürücüsü kontrol edilirken, 807’sine çeşitli nedenlerle 5 milyon 169 bin 810 lira ceza uygulandı. Denetimlerde 294 araç da trafikten men edildi.

Trafik ekiplerinin can ve mal güvenliğini sağlamak, kazaları en aza indirmek için kontrollere devam edeceği bildirildi.