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        Merzifon'da trafik denetimlerinde 807 sürücüye ceza uygulandı

        Amasya'nınMerzifon ilçesinde, polis ekiplerince yapılan denetimlerde 294 araç trafikten men edildi, 807 sürücüye para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 16:13 Güncelleme: 07.07.2025 - 16:13
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        Merzifon'da trafik denetimlerinde 807 sürücüye ceza uygulandı
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        Amasya'nınMerzifon ilçesinde, polis ekiplerince yapılan denetimlerde 294 araç trafikten men edildi, 807 sürücüye para cezası uygulandı.

        Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, kazaların en aza indirilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, ilçe merkezindeki ana arterlerde ehliyet, araç muayenesi, kask, abartı egzoz ve plaka kontrolü yaptı.

        Yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen denetimlerde, 5 bin 345 otomobil ve motosiklet sürücüsü kontrol edilirken, 807’sine çeşitli nedenlerle 5 milyon 169 bin 810 lira ceza uygulandı. Denetimlerde 294 araç da trafikten men edildi.

        Trafik ekiplerinin can ve mal güvenliğini sağlamak, kazaları en aza indirmek için kontrollere devam edeceği bildirildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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