Gümüşhacıköy'de dane kaybına karşı biçerdöver kontrolleri başladı

Eker, "Operatör belgesi bulunmayan biçerdöver kullanıcılarının hasat yapmalarına izin verilmiyor. Dane kayıplarının yüzde 3'ün altına indirilmesi için biçerdöver sahipleri ve operatörlere gerekli bilgilendirmeler yapılıyor," dedi.

Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürü Celal Eker, yaptığı açıklamada, hasat yapılan alanlarda ilçe müdürlüğü bünyesindeki kontrol ekipleri tarafından teknik denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

İlçe genelinde sürdürülen denetimlerde, dane kayıplarının en aza indirilmesi ve yangın risklerinin önlenmesi amacıyla kapsamlı önlemler alındı.

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