Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Gümüşhacıköy'de dane kaybına karşı biçerdöver kontrolleri başladı

        –Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı hububat hasat sezonunun başlamasıyla birlikte biçerdöver kontrollerine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 17:13 Güncelleme: 07.07.2025 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhacıköy'de dane kaybına karşı biçerdöver kontrolleri başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı hububat hasat sezonunun başlamasıyla birlikte biçerdöver kontrollerine başladı.

        İlçe genelinde sürdürülen denetimlerde, dane kayıplarının en aza indirilmesi ve yangın risklerinin önlenmesi amacıyla kapsamlı önlemler alındı.

        Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürü Celal Eker, yaptığı açıklamada, hasat yapılan alanlarda ilçe müdürlüğü bünyesindeki kontrol ekipleri tarafından teknik denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

        Eker, "Operatör belgesi bulunmayan biçerdöver kullanıcılarının hasat yapmalarına izin verilmiyor. Dane kayıplarının yüzde 3'ün altına indirilmesi için biçerdöver sahipleri ve operatörlere gerekli bilgilendirmeler yapılıyor," dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Putin sabah görevden aldı, öğlen ölü bulundu
        Putin sabah görevden aldı, öğlen ölü bulundu
        Zeydan Karalar'ın ifadesi ortaya çıktı
        Zeydan Karalar'ın ifadesi ortaya çıktı
        Pezeşkiyan: İsrail bana suikast girişiminde bulundu
        Pezeşkiyan: İsrail bana suikast girişiminde bulundu
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        Rekorlar haftası! En sıcak gün ve en sert düşüş
        Rekorlar haftası! En sıcak gün ve en sert düşüş
        Dursun Özbek mesaiye başlıyor!
        Dursun Özbek mesaiye başlıyor!
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Yunanistan'da sıcaklık alarmı: Açık alandaki çalışmalara yasak!
        Yunanistan'da sıcaklık alarmı: Açık alandaki çalışmalara yasak!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        İSO İkinci 500 açıklandı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Turizmde hafta tatili tartışması

        Benzer Haberler

        Merzifon'da trafik denetimlerinde 807 sürücüye ceza uygulandı
        Merzifon'da trafik denetimlerinde 807 sürücüye ceza uygulandı
        Köpeği taş ve sopayla dövdü
        Köpeği taş ve sopayla dövdü
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Amasya mitinginde konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Amasya mitinginde konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel: 2 Kasım Pazar günü sandığı getir
        CHP Genel Başkanı Özel: 2 Kasım Pazar günü sandığı getir
        Amasya'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
        Amasya'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
        Merzifon'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Merzifon'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı