Amasya'da İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı

AmasyaValisi Önder Bakan’ın başkanlığında, İl Güvenlik Ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, terörle mücadele, uyuşturucu ile mücadele, suç örgütlerinin çökertilmesi, düzensiz göçle mücadele, aranan şahısların yakalanması, trafik güvenliğinin sağlanması ve genel asayiş olayları değerlendirildi.

Vali Bakan, vatandaşların huzur ve güvenliği için güvenlik güçlerinin kararlılıkla görev yaptığını vurgulayarak, suç ve suçlularla mücadelede kararlılığın sürdürüleceğini belirtti.

Toplantıya, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile güvenlik birimlerinin yöneticileri katıldı.