Amasya'da yılın ilk buğday hasadı yapıldı

Hasat programına, Vali Bakan’ın yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Muhammet Altıparmak ve protokol üyeleri katıldı.

Programda kurban kesilerek, üreticiler için hayırlı ve bereketli bir sezon temennisinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.