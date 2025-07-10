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        Amasya'da seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Amasya'da seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 14:18 Güncelleme: 10.07.2025 - 14:18
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        Amasya'da seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
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        Amasya'da seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

        O.B'nin kullandığı 63 AED 351 plakalı otomobilin motor bölümünden, Amasya-Göynücek kara yolunun Gözlek mevkisinde alev çıkmaya başladı.

        Durumu fark ederek yol kenarına park eden sürücü ile yanında bulunan kişi, araçtan indi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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