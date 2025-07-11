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        Amasya'da genel tarım sayımı için görevli personele eğitim verildi

        –Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) koordinasyonunda yürütülecek genel tarım sayımı çalışmaları kapsamında Amasya'da görev alacak personele yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 11:20 Güncelleme: 11.07.2025 - 11:20
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        Amasya'da genel tarım sayımı için görevli personele eğitim verildi
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        –Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) koordinasyonunda yürütülecek genel tarım sayımı çalışmaları kapsamında Amasya’da görev alacak personele yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

        Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitimde, il ve ilçe sayım komite üyeleri ile TÜİK bünyesinde görevlendirilen personellere, sayım sürecinde yapılacak iş ve işlemler, veri giriş yöntemleri ile kaliteli ve eksiksiz veri toplanmasına yönelik uygulamalar anlatıldı.

        Yetkililer, sayım kapsamında 300’den fazla değişkenin toplanacağını belirterek, bu verilerin tarım politikalarının şekillendirilmesinde önemli rol oynayacağını ifade etti.

        Toplanacak veriler arasında arazi büyüklüğü, ürün çeşitliliği, hayvancılık faaliyetleri, makine parkı gibi başlıklar da yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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