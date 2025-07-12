Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hamdiye Ü. ile araçtaki Barış ve İbrahim Cem Ü. 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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