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        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 15:20 Güncelleme: 12.07.2025 - 15:20
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        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Hamdiye Ü. idaresindeki 34 DN 3191 plakalı otomobil, Merzifon-Samsun kara yolu Kayadüzü köyü mevkisinde, İbrahim K'nin kullandığı 19 AEA 061 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle 34 DN 3191 plakalı otomobil, yol kenarındaki tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hamdiye Ü. ile araçtaki Barış ve İbrahim Cem Ü. 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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