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        Amasya'da ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı

        Amasya'da dünyaya gelen prematüre bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 15:31 Güncelleme: 14.07.2025 - 15:31
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        Amasya'da ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı
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        Amasya'da dünyaya gelen prematüre bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.

        Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 25 hafta 6 günlük dünyaya gelen bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevkine karar verildi.

        Sağlık Bakanlığı'ndan talep edilen ambulans helikopter, Amasya Merzifon Havalimanı'na indi.

        112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla havalimanına getirilen bebek, ambulans helikopterle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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